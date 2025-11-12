Раскрыто состояние Лепса после госпитализации

Врачи рекомендовали Григорию Лепсу избегать физических нагрузок из-за проблем с сердцем и гипертонии.

Согласно данным Mash, 63-летнему артисту необходимо соблюдать осторожность.

«Лепсу порекомендовали не напрягаться с его 19-летней невестой Авророй — физическая активность при гипертонии и проблемах с сердцем может спровоцировать инфаркт или инсульт», — говорится в сообщении канала.

По информации журналистов, Лепс давно страдает от повышенного давления и недавно получил приглашение на диспансеризацию из поликлиники по месту жительства. Медики предупредили, что стресс, волнение и нагрузки на сердце при игнорировании лечения могут привести к гипертоническому кризу.

Особое внимание врачи уделили необходимости соблюдения режима: недосып, нарушения диеты и алкоголь значительно повышают риски для здоровья артиста.