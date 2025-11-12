Охлобыстин передал военным 10 миллионов рублей за подбитый танк Abrams

Бойцы ВС РФ получили награду в размере 10 миллионов рублей за первый уничтоженный американский танк Abrams. Премию военным передал актер Иван Охлобыстин.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо отчитался об уничтожении танка на авдеевском направлении бойцами 15-й отдельной мотострелковой бригады.

— Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала пять миллионов, потом еще столько же, — заявил актер в беседе с ТАСС.

При этом Охлобыстин отметил, что гражданам России не стоит рассчитывать на то, что после окончания активной фазы специальной военной операции на Украине что-то кардинально изменится. По его мнению, после завершения периода боевых действий возможны некоторые улучшения, но этот процесс займет целые десятилетия.

До этого в Сети появились снимки транспортера МТ-ЛБ, известного как «мотолыга», замеченного в зоне проведения спецоперации. Отмечается, что высота его корпуса была увеличена для того, чтобы облегчить посадку и высадку военных.

Ранее очевидцы заметили в небе над зоной специальной военной операции дрон Вооруженных сил Украины необычной формы. Кадры предоставил дрон-разведчик, принадлежащий Вооруженным силам России.