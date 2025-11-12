«Есть надежда»: Алсу высказалась о разводе Самойловой и Джигана

Певица Алсу высказалась о разводе рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой. В выпуске шоу «В теме» на RU.TV, который опубликован во «ВКонтакте», артистка рассказала, что музыкант серьезно переживает разрыв.

По словам Алсу, она давно знает пару. Самойлова и Джиган для нее «большая прекрасная семья».

«Но у меня все-таки есть надежда, что ребята помирятся. Верю в это, потому что у них четверо детей, они любят друг друга, это очевидно. Денис любит Оксану, он говорит об этом и публично, и в кругу близких друзей. Я вижу, что он переживает, поэтому, думаю, он готов меняться», — заявила певица.

Алсу добавила, что брак Джигана и Самойловой еще можно спасти — для этого нужно, чтобы супруги обсудили существующие проблемы и пути их решения. Артистка уверена, что они оба умны, успешны и независимы, а потому им нечего делить между собой.

Напомним, что Самойлова и Джиган женаты с 2012 года, у них четверо детей. СМИ писали, что они уже хотели развестись в 2020 году, но в итоге отказались от этих планов. 6 октября стало известно, что блогер подала иск о расторжении брака.