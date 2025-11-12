Российская певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина появилась на сцене с трехмесячным ребенком. Соответствующее видео она опубликовала в Telegram-канале.

Во время концерта в Казахстане исполнительница заметила в толпе поклонника с младенцем на руках. Арбенина призналась, что это первый подобный случай в ее карьере. Затем певица взяла ребенка на руки, подняла на сцену и с нежностью обняла его, после чего вернула отцу.

Ранее режиссер Валерия Гай Германика заявила, что поссорилась с Арбениной из-за ее отказа раздеваться. По словам постановщицы сериала «Обоюдное согласие — 2», конфликт произошел еще в начале съемочного процесса.