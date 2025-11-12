Запреты врачей, онкология, ДТП: как живет Буйнов

В СМИ появилась информация о том, что врачи запретили Александру Буйнову некоторые действия из-за онкологического заболевания. Издание News.ru узнало, как сейчас живет певец.

Для 75-летнего певца существуют определенные ограничения: ему нельзя находиться на солнце, использовать агрессивные косметические средства и делать профессиональный грим. Разрешено применять увлажняющие и солнцезащитные кремы.

В марте Буйнов высказал мнение, что его онкологическое заболевание является наказанием за измену женщинам и причинение им боли. В ноябре 2024 года газета kp.ru сообщила о том, что у Буйнова диагностирован рак предстательной железы последней стадии, и он находится в паллиативном состоянии. Shot проинформировал об ухудшении состояния и госпитализации Буйнова в стационар.

В 2011 году певец успешно победил онкологическое заболевание и продолжает следовать медицинским рекомендациям. В феврале 2024 года Буйнов попал в дорожно-транспортное происшествие в Наро-Фоминском округе, сбив 61-летнюю женщину. Он принес извинения, выразил готовность оказать помощь и поблагодарил сотрудников ГИБДД и медицинских работников.

Александр Буйнов сбил женщину на пешеходном переходе: подробности аварии

Александр Буйнов, член партии «Единая Россия», попал под украинские санкции за поддержку военной операции. Он предвидел начало СВО, объясняя это тем, что боевые действия против Донецка и Луганска с 2014 года неизбежно должны были привести к эскалации. Певец поддержал ДНР и ЛНР еще до начала спецоперации, посетив Донецк в 2017 году и заявив, что не поедет на Украину после увиденного.

В мае 2022 года он поздравил ДНР с Днем Республики, выразив уверенность, что спецоперация не является войной, а коллективный Запад признает правду. Буйнов сообщал, что отправляет музыкальные инструменты на передовую за свой счет.