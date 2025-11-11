Рудковская заявила, что заставила бы «пахать» даже принца Гарри

Продюсер Яна Рудковская заявила, что заставила бы «нормально пахать» даже британского принца Гарри. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Таким образом она прокомментировала пост в соцсетях с фотографией с дня рождения телеведущей Крис Дженнер, который посетил принц Гарри. При этом в посте утверждалось, что Крис Дженнер «единственный человек после Рудковской, кто смог бы привести принца Гарри в рабочее состояние».

На это сообщение ответила сама Рудковская. Она согласилась с этим утверждением, пообещав, что под ее руководством принц Гарри «сразу бросил бы все свои игрульки».

«У меня бы он сразу бросил все свои игрульки и начал нормально пахать. К исходу года еще и на коньки бы встал, вышел на лед с Сашей Плющенко, а потом под купол с Димой Биланом, опять же, если Дима еще одобрит кандидатуру», — ответила она.

