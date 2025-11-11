«Куда вы лезете?»: Стас Намин оскорбил Александра Маршала

Стас Намин оскорбительно высказался в адрес музыканта Александра Маршала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам Намина, Маршал является «бездарным старым мудаком», а права на бренд «Парк Горького» он передал не ему, а непосредственно коллективу. При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что между старым составом группы и Наминым разгорелся конфликт из-за использования бренда.

«Я передал мои авторские права группе “Парк Горького”. Поэтому они не у меня. Я судов не веду никаких, меня судить невозможно. Я ушел из этой игры», — заявил он.

Помимо этого, Намин также ответил на вопрос о том, почему концерты «Парка Горького» и коллектива Gorky Park оказались назначены на одну дату. По его словам, он «не включается» в подобные вопросы и не знает организаторских деталей.