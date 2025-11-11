Отар Кушанашвили рассказал о мрачных прогнозах от врачей

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что врачи делали мрачные прогнозы относительно его здоровья. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Федос».

Напомним, что ранее у Кушанашвили выявили рак кишечника с метастазами. 54-летнему журналисту провели долгую операцию, после которой он заявил о ремиссии.

По словам Кушанашвили, врачи давали крайне пессимистичные прогнозы касательно его здоровья. К примеру, один из врачей заявил его близким, что после операции высок риск необратимых последствий для психики журналиста.

«Врач говорил моему окружению, в том числе друзьям, что я интеллектуально не восстановлюсь. Он говорит: "Он будет вести овощную растительную жизнь, мы должны вас предупредить"» — рассказал Кушанашвили.

