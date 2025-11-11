Фото Седоковой породило слухи о романе с футболистом «Спартака»

Певицу Анну Седокову заподозрили в романе с футболистом «Спартака». Причиной этого стала ее новая фотография, на которой звезда представала в носках с логотипом футбольного клуба и двумя корзинами красных роз, передает «Mash на спорте».

На роман с футболистом также намекал пост, которым Седокова сопроводила снимок.

«В любви никогда ничего не четко. Любовь и чувства — это когда тебя уносит, потом приносит. И все равно, сколько тебе лет — 18 или 66», — написала певица.

Однако предположение поклонников Седоковой оказалось ложным. У себя в Telegram-канале певица опровергла его, заявив, что не встречается ни с каким футболистом.

«Это сын пять минут тренировался в их ("Спартака") детской секции — и почему-то эти носки однажды оказались в моем шкафу. Расследование завершено», — заключила она.

Напомним, что в прошлом Седокова была замужем за футболистом киевского «Динамо» Валентином Белькевичем и латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Обоих уже нет в живых. Белькевич умер в 2014 году, а Тимма покончил жизнь самоубийством в 2024 году.