Милонов призвал отправить Диброва в психушку после его «голого» выхода

Телеведущего Дмитрия Диброва, появившегося на публике с обнаженным половым органом, необходимо отправить в психиатрическую больницу, если выясниться, что это не часть его философии. Об этом SHOT заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором Дибров выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой в центре Москвы. Затем телеведущий делает недвусмысленные движения ничем неприкрытым половым органом в сторону своей спутницы, которая все еще находится в машине.

«Во-первых, нужно спросить у него, зачем он это сделал. Если он скажет, что он нудист или вообще это его философия, то все хорошо, замечательно, пусть вместе с эскортницами переходит на закрытые Telegram-каналы. А на федеральном телевидении ему делать нечего. Это абсолютно точно», — прокомментировал это Милонов.

Если же ничего такого Дибров не скажет, то его выходка, по словам Милонова, может рассматриваться как признак психического расстройства.

«Его нужно в смирительную рубашку, галоперидол и в больницу Кащенко. И там клеить конверты и водить хороводы. Это реальное психическое отклонение, которое может вылиться в более агрессивные явления», — заключили Милонов.

Напомним, что 25 сентября суд расторг брак Дибровых. Между бывшими супругами не было разногласий по имущественным и другим вопросам. Сама Диброва объясняла решение расторгнуть брак с телеведущим тем, что она стала относиться к мужу как к отцу и наставнику, а также в связи с романтическими чувствами к бизнесмену Роману Товстику.