«Вспомнили Панина*»: Поплавская оценила странную выходку Диброва

Актриса Яна Поплавская заявила, что телеведущий Дмитрий Дибров скатился до уровня покинувшего Россию актера Алексея Панина* (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает «Абзац».

Напомним, что Дибров попал в скандал после того, как вышел из автомобиля с расстегнутой ширинкой в центре Москвы. На распространившейся в соцсетях записи он делал недвусмысленные движения со своими гениталиями, повернувшись в сторону своей спутницы, пока та не покинула авто.

Поплавская назвала произошедшее «мерзким трешем». Она призналась, что находится в шоке, поскольку знает Диброва давно и была на его стороне даже «в ситуации некрасивого развода».

«Первое, что я увидела, и мои друзья, очень известные актеры, сразу вспомнили Алексея Панина* — это панщина в чистом виде. Это все грустно и отвратительно», — заявила артистка.

Поплавская добавила, что не знает, как теперь подавать Диброву руку, ведь неизвестно, где она была пять минут назад.

