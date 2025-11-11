Семенович раскрыла, жалеет ли об уходе из «Блестящих»

Певица Анна Семенович рассказала в интервью радио «Москва FM», что не жалеет о своем уходе из «Блестящих».

Семенович считает, что приняла правильное решение. Она отметила, что вовремя покинула коллектив.

«Было круто, когда я не побоялась уйти из коллектива «Блестящие» и пойти в сольное плавание», — поделилась артистка.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

В августе 2024 года продюсер Сергей Дворцов заявил, что Семенович пользуется популярностью на частных мероприятиях, вечеринках и телевизионных шоу. По словам шоумена, исполнительница получает от 1,2–1,3 млн до 1,5 млн рублей. Продюсер также прокомментировал инцидент, когда артистку обвинили в отсутствии голоса после неудачного выступления на корпоративе. Шоумен не исключает, что певица могла себя плохо чувствовать.