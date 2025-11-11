«Сам ничего не умеет»: Юрий Лоза о Сергее Соседове

Певец и композитор Юрий Лоза резко высказался о Сергее Соседове. Комментарий он дал после того, как музыкальный критик упомянул в негативном ключе исполнителя хита «Плот», передает «Звездач».

Ранее журналист сообщил, что Лоза «пренебрег своими талантами» и стал «устарелым артистом». Однако Юрий Лоза нашел, что ответить на это. По его словам, «Соседов, мало того, что сам ничего не умеет, еще и слишком занят собой любимым, чтобы хоть изредка заходить в интернет и узнавать о предмете своей критики».

«К его мнению обо мне не стоит прислушиваться хотя бы потому, что он понятия не имеет о моей деятельности в последнее время», — заявил Лоза.

Соседов: Лозе нужно написать хоть одну новую песню вместо ругани на молодежь

Юрий Лоза ранее посоветовал молодежи откладывать деньги на старость. Артист отметил, что его пенсии не хватает, чтобы жить на широкую ногу. При этом у него есть собственное жилье, в то время как многие молодые люди вынуждены снимать квартиры. Как считает артист молодежь должна задуматься о накоплениях уже сейчас, несмотря на привычку жить сегодняшним днем.