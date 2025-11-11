Карьера, материнство и слова об СВО: где сейчас Екатерина Гусева

Звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева продолжает свою творческую деятельность в России. News.ru рассказал, что известно о личной жизни знаменитости и высказывалась ли она о спецоперации на Украине.

Высказывания о возрасте и актерстве

Недавно Гусева призналась, что с годами отношение к себе и профессии меняется. Она в шутку предложила сравнить актрису Монику Беллуччи в 20 лет и ее же в 50 лет, найдя «десять отличий».

«И мне не избежать подобных мемов, и меня будут сравнивать и во мне искать изъяны. Это пока я слышу фразу: "Со времен „Бригады“ вы не изменились". Но сколько еще мне так будут говорить? Не всю же жизнь», — сказала артистка.

Гусева отметила, что предчувствует новый этап в своей творческой жизни и готова к тому, что главных ролей может стать меньше, а оставшиеся будут более «характерными». Переход, по мнению актрисы, «уже наступает» и скоро она начнет играть дополнительных персонажей, вроде учительниц, врачей и бабушек.

Личная жизнь

В 1996 году Гусева вышла замуж за бизнесмена Владимира Абашкина. Познакомилась она с ним еще до завершения института. Актриса признавалась, что росла «домашним ребенком», а теперь находится «под крылом» супруга. В браке Екатерина родила сына Алексея и дочь Анну.

Екатерина Гусева прервала молчание после слухов о разводе

Мнение об СВО

Гусева поддерживает спецоперацию. Она часто посещает Донбасс с концертами и гуманитарными миссиями, а также навещает бойцов ВС РФ в госпиталях. Актриса уверена, что сейчас необходимо сосредоточить усилия на формировании у детей чувства патриотизма.

Также артистка высказывалась об уехавших из России коллегах — по ее мнению, у этих звезд крайне развиты гордыня и тщеславие. Она называла их «заблудшими» и пожелала найти «дорогу к свету».