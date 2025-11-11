Собчак ответила на слух о возможности переезда в Европу

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак ответила на слух о том, что она может переехать в Европу, который распространился после сообщения о том, что она оформляет вид на жительство в Испании. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Собчак назвала слухи о своей возможной эмиграции новостями из нижнего интернета.

«Я в России живу и работаю», — добавила она.

О том, что Собчак планирует получить вид на жительство в Испании, в октябре заявила газета El Pais. Уточнялось, что она подала заявление на вид на жительство в европейской стране для себя и своего сына. На тот момент отмечалось, что запрос журналистки находится на рассмотрении.

В декабре 2022 года Собчак назвала единственное условие эмиграции из России. По словам ведущей, она уедет из страны, если «закроют границы». Вместе с тем она отметила, что ее мнение на этот моет может измениться.