Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин возмутился скандальным поведением Дмитрия Диброва. В своем Telegram-канале политик обвинил телеведущего в пропаганде «чуждых нам западных ценностей», и предположил, что именно из-за таких наклонностей его бросила жена.

Скандальный развод Дмитрия и Полины Дибровых стал одной из самых обсуждаемых тем шоу-бизнеса. Однако громкая история получила продолжение, когда звездный юрист Катя Гордон наткнулась на интервью шоумена, в котором он рассуждал на тему открытых отношений. После этого в Сети не раз появлялись доказательства того, что телеведущий участвовал в секретных вечеринках откровенного характера.

Виталий Бородин высказался о поведении 65-летнего артиста, который ведет программы на федеральных каналах. Глава ФПБК осудил Дмитрия Диброва, несущего в массы идеи свингерства (взаимный обмен постоянными партнерами — прим. ред.) и подающего негативный пример молодежи. Политический деятель уверен, что у шоумена есть психические отклонения, которые стали причиной его развода с супругой Полиной.

«Вне всяких сомнений, этот индивидуум активно распространяет в России идеи свингерства. Не удивлюсь, если его супруга покинула его из-за подобных наклонностей. Его кажущаяся невинность обманчива, и, вероятно, психологическое обследование выявит у него отклонения. Стоит отметить, что, являясь ведущим популярного телешоу, он беспрепятственно использует СМИ для продвижения свингерства на всю страну. Он занимается навязыванием чуждых нам западных ценностей подрастающему поколению», - заявил Виталий Бородин.

Диброва и Ирину Спиридонову заподозрили в участии в секретных вечеринках

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но 36-летняя жена телеведущего уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». 25 сентября Мировой суд Подмосковья официально расторг брак супругов.

