Полине Дибровой предложили выкупить виллу у бывшего мужа с помощью любовника

Полине Дибровой предложили выкупить семейную виллу у бывшего мужа, который выставил жилье на продажу. В Сети уверены, что любовник модели Роман Товстик сможет помочь с оформлением сделки. Соответствующие комментарии появились в Telegram-канале экс-супруги Дмитрия Диброва.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что телеведущий выставил на продажу семейную виллу после развода. Особняк площадью 1200 кв. метров в деревне Лапино в Одинцовском районе Московской области Дмитрий Дибров оценил в 570 млн рублей. В доме имеются бассейн, ботанический сад с солярием и зона для занятий спортом, а на территории виллы есть пруд. Примечательно, что в особняке до сих пор остались портреты Полины Дибровой.

Сама модель пока не реагировала на новость, но в комментариях под видео в Telegram-канале ей уже предложили выкупить недвижимость у бывшего мужа. По мнению одной из подписчиц, помочь Полине Дибровой в этом деле может ее новый избранник Роман Товстик.

«Полина, нет мысли выкупить виллу у Димы? Он выставил ее на продажу. Роман, думаю, мог бы это сделать. Все-таки дети там выросли, для них там все родное», - написали в комментариях.

Экс-супруга Дмитрия Диброва предпочла оставить предложение без ответа.

Напомним, звездная пара состояла в браке с 2009 года, у них трое сыновей. Однако этой осенью Дмитрий и Полина Диброва расстались после 16 лет совместной жизни из-за измены модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Супруги официально развелись 25 сентября 2025 года.

