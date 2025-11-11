Ведущий Дмитрий Борисов показал фото со свадьбы: невеста сразила наповал

Дмитрий Борисов считается одним из самых востребованных ведущих на российском телевидении. Причем вначале он работал в службе новостей, а затем его позвали вместо Андрея Малахова вести скандально известное шоу "Пусть говорят". Многие зрители, судя по комментариям в Сети, неоднозначно отнеслись к такому назначению. Однако Дмитрий Борисов мягко и незаметно влился в команду одиозного шоу, и теперь поклонники не представляют, что его может кто-то заменить.

И пока популярный ведущий скрупулезно обследует нижнее белье как представителей отечественного шоу-бизнеса, так и простых людей, о своей личной жизни он предпочитает не распространяться. Известно, что официально он ни разу не был женат, детей у него тоже нет.

А тут Дмитрий Борисов опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фотографии и видео со свадьбы. Однако он фигурировал на торжественном мероприятии лишь в качестве почетного гостя. Примечательно, что популярный ведущий выдавал замуж Дину Борисову. Подписчики в комментариях предположили, что она его сестра.

"Самая трогательная свадьба года! Как они круто подходят друг другу, как дополняют, как говорят на языках друг друга!.. Обещал выложить их свадебные клятвы — держите! Лучше любого учебного пособия:) Горько!" - написал счастливый Дмитрий.

Поклонники пришли в восторг и рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях. Невеста в объятиях шоумена и вовсе сразила фанатов наповал. Некоторые в комментариях отметили, что Дмитрий и Дина похожи.