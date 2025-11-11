18-летняя дочь Глюкозы восхитила поклонников новым образом

Российская певица Глюкоза на протяжении всей музыкальной карьеры удивляет своих поклонников необычными образами. Шокирующие фотосессии артистки в Сети не обсуждал только ленивый. Подобного стиля придерживалась и ее 18-летняя дочь Лидия. Девушка решила пойти по стопам матери и тоже стала певицей. Она взяла псевдоним Ray! (Рэй), создала себе эпатажный образ с пирсингом, неординарными стрижками и цветными прядями. Из-за этого поклонники артистки постоянно проводили аналогии со скандальными фотосессиями звездной матери. Глюкоза порывы дочери не ограничивала и позволяла экспериментировать с внешностью и музыкальным стилем.

После участия в шоу «Выживалити. Наследники» Лидия приняла решение кардинально изменить свой стиль. Начинающая певица призналась, что пошла на этот шаг ради карьеры.

«Я уже не буду той, что была раньше. Я устала от вечного конфликта между собой внутренней и собой внешней. Пора это всё спрятать глубоко за пластиком, тогда, возможно, у меня есть все шансы стать лучше и популярнее. Встречают по обложке — и вот я здесь. Совсем скоро новый трек, новый жанр, новая я», — приводит слова артистки Thevoicemag.ru.

Для своих поклонников Лидия опубликовала у себя на странице в социальных сетях несколько новых фотографий. Артистка сняла почти весь пирсинг, покрасила волосы в пепельный оттенок, сменила эксцентричные наряды на лаконичную красную кофту и джинсы-скинни. Также она сделала макияж с накладными ресницами и помадой шоколадного оттенка.

Поклонники Лидии восприняли перемены с восторгом.

«Вот это перевоплощение!», — отреагировал в комментариях один из фанатов юной певицы.

«Совсем другой человек!», — прокомментировал публикацию другой подписчик.

Глюкоза также не осталась безучастной и поддержала дочь.

«Делай как чувствуешь. Люблю», — написала Наталья Ионова.

Как сейчас выглядит 18-летняя дочь Глюкозы — смотрите в галерее «Рамблера».