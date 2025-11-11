Самойлова о разводе с Джиганом: «каждый вечер реву в подушку»

Блогер Оксана Самойлова прокомментировала свой развод с рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вайнштейн). Как сообщает Starhit, на премии Moda Topical она призналась, что «каждый вечер ревет в подушку».

Во время беседы с журналистами Самойлова призналась, что ее супруг сильно изменился. Она считает, что развод оказывает на него сильное влияние: публика видит «самую лучшую версию Джигана». При этом о себе она говорит с грустью.

«Я сейчас очень чувствительная, ранимая. Я, конечно, хожу вся такая веселая, но я, естественно, человек. Все обдумываю ежедневно. Практически, каждый вечер я реву в подушку», — заявила Самойлова.

Напомним, что Самойлова и Джиган женаты с 2012 года, у них четверо детей. СМИ писали, что они уже хотели развестись в 2020 году, но в итоге отказались от этих планов. Осенью 2025 года пара все же решила развестись.