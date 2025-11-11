Кадышева, Шура, Куртукова: названы гонорары звезд на новогодние корпоративы

Звезды шоу-бизнеса активно готовятся к новогодним корпоративам. News.ru рассказал, кто из артистов пользуется наибольшей популярностью у заказчиков и сколько певцы заработают в предновогоднюю пору.

Кадышева и Zivert

Продюсер Игорь Краев назвал певицу Надежду Кадышеву самой востребованной исполнительницей на новогодних корпоративах. По его словам, минимальный гонорар артистки составляет 15 млн рублей, а ее график практически полностью забит.

На второе место он поставил певицу Zivert. Стоимость ее выступления начинается от 7 млн рублей. Популярность артистки подкрепляется активным присутствием в радиоэфире, а также успешной композицией «Банк», записанной в дуэте с рэпером Icegergert.

Шура, Shaman, «Руки вверх!»

Концертный директор Сергей Лавров отмечает, что в этом году на корпоративах востребован певец Шура. Он объяснил это тем, что артист воздерживается от политических комментариев, стремясь сохранять образ доброго и позитивного человека. На этом фоне патриотически настроенные коллеги, в том числе Олег Газманов, Татьяна Куртукова и Shaman, пользуются меньшим спросом.

«У него гонорар уже 5 млн рублей, и его заказывают, потому что вышел такой фриковатый, незатейливый, доброта со сцены и ни одного политического слова», — сказал Лавров.

Также популярны артисты из 90-х: Кай Метов, «Руки вверх!» и Леонид Агутин. Их графики уже расписаны на весь декабрь.

Татьяна Куртукова

Певица Татьяна Куртукова, прославившаяся благодаря песне «Матушка», даст сольный концерт в Москве в начале 2026 года. СМИ подсчитали, что на нем она сможет заработать более 16,5 млн рублей. Выступление состоится в концертном зале «Москва», а билеты активно раскупаются: цена на них начинается от 3 тысяч рублей до 32 тысяч рублей за места в VIP-зоне у сцены.

Лариса Долина

Певица Лариса Долина повысила стоимость выступлений в предновогодний период на 1 млн рублей. До 19 декабря цена на участие в корпоративах составляет 3,5 млн рублей, а после этой даты — 4,5 млн рублей.

В райдере артистки указано, что для передвижения ей нужно предоставить машину представительского класса, однако не внедорожник. В транспортном средстве обязательно должна присутствовать импортная вода без газа.

Ваня Дмитриенко

Молодой певец Ваня Дмитриенко сейчас зарабатывает за свое выступление от 5 млн рублей. Он стал популярным в 2025 году, заработав известность благодаря композициям «Шелк» и «Силуэт».