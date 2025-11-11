В окружении Буйнова прокомментировали состояние здоровья артиста

Представитель народного артиста России Александра Буйнова Елена Козырь опровергла сообщения об ухудшении его самочувствия. Ее цитирует «Абзац».

«Я прямо в недоумении. Слышу от вас эту информацию впервые», — заявила Козырь. Собеседница издания сообщила, что накануне Буйнов выступил на концерте в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, а слухи о проблемах со здоровьем артиста назвала ерундой.

11 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Буйнову запретили находиться на солнце и пользоваться косметикой из-за противоопухолевой терапии, вызывающей сильные кожные реакции. По данным источника, исполнителю запретили наносить грим, также он вынужден избегать использования мыла и любых агрессивных средств, разрешены только увлажняющие и солнцезащитные кремы.