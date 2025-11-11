Буйнову запретили солнце и косметику из-за рака

Народный артист России Александр Буйнов вынужден избегать солнца и косметики из-за лечения рака, вызывающего кожные реакции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает СМИ, сейчас 75-летний артист проходит противоопухолевую терапию, поэтому врачи запретили Буйнову находиться под прямыми солнечными лучами, использовать мыло, агрессивные уходовые средства и грим. При этом певцу разрешены увлажняющие и солнцезащитные кремы.

С начала нулевых Буйнов борется с раком предстательной железы. Артист прошел несколько курсов лечения, а в 2011 году заявил журналистам, что находится в ремиссии.

В феврале 2025 года Буйнов попал в скандал после того, как сбил женщину на зебре в Подмосковье. Mash не исключает, что ДТП произошло на фоне проблем с реакцией у артиста из-за гормонотерапии.

Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали разрыв связок.

Александр Буйнов рассказал, как живёт с женой

Очевидцы запечатлели происходящее. На кадрах видно, что женщина лежит на проезжей части, вокруг пострадавшей собрались люди. Также на записи видно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Медицинские работники оказывают женщине первую помощь.