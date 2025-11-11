Сбежавший в США внук Пугачевой лишен права распоряжаться квартирой в Москве

Внук Аллы Пугачёвой, Никита Пресняков, столкнулся с проблемами из-за элитной квартиры в центре Москвы.

Как сообщает издание «7дней.ru», жильё в Варсонофьевском переулке, которое певица подарила ему ещё в 2012 году, оказалось под ипотечным обременением. Это значит, что распоряжаться квартирой без согласия банка он не может — продать или подарить её не получится, пока не будет полностью выплачен кредит.

Площадь апартаментов — около 250 квадратных метров, а кадастровая стоимость превышает 163 миллиона рублей. Ипотеку на жильё Никита оформил в 2018 году, но, по данным СМИ, обязательства перед банком до сих пор не погашены.

Сейчас Пресняков живёт в США, где занимается музыкой и выступает с кавер-группой. Его доходы нестабильны, и уровень жизни значительно скромнее, чем раньше. Финансовые трудности и перемены в личной жизни, по словам близких, стали одной из причин развода с супругой Алёной Красновой. Отец Никиты признавался, что этот период стал для сына тяжёлым, но помог ему повзрослеть и пересмотреть отношение к жизни.

Пока музыкант остаётся за границей, ситуация с московской квартирой остаётся неопределённой. Без разрешения банка он не может распоряжаться недвижимостью, а возвращение в Россию осложняют личные обстоятельства. История Преснякова, отмечает «7дней.ru», показывает, как финансовые решения могут повлиять даже на судьбы известных семей.