Соседов рассказал, в какой стране будет жить Пугачева

Алла Пугачева вновь заставила говорить о себе. В тусовке уже которую неделю ходят слухи о том, что Примадонна планирует переехать на ПМЖ в Болгарию. Впрочем, музыкальный критик Сергей Соседов сомневается в этом. Сергей в беседе «МК» заявил, что Алла может переехать не в Болгарию, а в совершенно в другую страну.

В свое время Соседова называли одним из главных почитателей Пугачевой в журналистских кругах. Впрочем, в последние годы он стал активно Аллу критиковать. «МК» Сергей заявил, что ему неинтересно говорить о Пугачевой.

- Я не знаю, кто пустил слух про Болгарию, - эмоционально сообщил Сергей. - Я слышал, что она планирует купить домик в Швейцарии. Так мне во всяком случае говорили.

Квартира внука Пугачевой находится в залоге у банка

- Если честно, мне почему-то не кажется, что она будет жить в Болгарии, - продолжает Соседов. – Хотя это место для нее знаковое. Она там победила в 1975 году на конкурсе с песней «Арлекино».

Напомним, разговоры о том, что Пугачева вместе с семьей планирует обосноваться в Болгарии, в шоу-бизнесе пошли примерно месяц назад. Сообщается, что кипрская жизнь артистку перестала привлекать из-за того, что вскрылось ее место жительства. Ходят слухи, что жилье в Болгарии Алла Пугачева уже приобрела. Якобы сделка была проведена тайно. Также сообщается, что новый особняк Пугачевой стоит 49 миллионов рублей. Он расположен в закрытом элитном и охраняемом поселке, вдали от посторонних глаз.

Напомним, что после начала СВО Пугачева с мужем обосновалась в Израиле, однако после того, как там стало неспокойно, была вынуждена переехать на Кипр. Тамошний климат не сильно подошел Алле: певица жаловалась на проблемы со здоровьем. Именно поэтому каждое лето, когда на Кипре наступает жара, Примадонна уезжают в Юрмалу.