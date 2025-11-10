Дочь Андрея Кончаловского вышла замуж и взяла фамилию супруга

Одна из дочерей Андрея Кончаловского официально оформила отношения с бойфрендом. 32-летняя Елена расписалась с 31-летним оператором Олегом Кольским.

© Соцсети

На церемонии присутствовали только самые близкие пары. Невеста, к слову, отказалась от традиционного свадебного наряда в виде фаты и пышного платья. Елена отдала предпочтение элегантному брючному костюму кремового оттенка. Жених же был в классическом черном костюме с белой рубашкой.

Также наследница Кончаловского показала свидетельство о браке. Примечательно, что представительница звездного клана взяла фамилию мужа — теперь она Кольская.

Елена родилась в браке Андрея Сергеевича с Ириной Мартыновой, диктором телевидения. Она стала четвертой женой режиссера. В этом союзе также появилась на свет еще одна дочь — Наталья.

Этот брак продлился семь лет. Через год после развода брат Никиты Михалкова женился на Юлии Высоцкой, с который живет и поныне.