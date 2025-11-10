Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в секретных вечеринках

Телеведущего Дмитрия Диброва и актрису Ирину Спиридонову заподозрили в участии в секретных вечеринках. Речь идет о мероприятиях для состоятельных бизнесменов, артистов и публичных лиц.

© Passion.ru

Подробности сообщает РЕН ТВ в документальном проекте «Тайная жизнь богатых и знаменитых».

Издание пишет, что мужчину, похожего на ведущего, заметили у особняка, где проходила одна из закрытых вечеринок. Отмечается, что у гостя, попавшего на видео, была расстегнута ширинка.

Тайные вечеринки проводят примерно раз в два месяца. Место встречи каждый раз выбирается разное.

Однажды для вечеринки выбрали этаж в башне Москвы-Сити. Сообщается, что для пропуска на мероприятие потребуется пройти отбор.

Ранее сообщалось, что Дибров продает семейную виллу с портретами уже бывшей жены Полины. Стоимость недвижимости – 570 млн рублей. Особняк площадью 1200 квадратных метров расположен в Одинцовском районе Подмосковья. В нем есть ботанический сад с солярием, зона с тренажерами и отдыха с бассейном. Известно, что ведущий полностью руководил разработкой интерьера.