Ведущая шоу «Давай поженимся!» стала бабушкой во второй раз

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова стала бабушкой во второй раз: ее дочь Ксения родила сына. Об этом сваха сообщила в своем Telegram-канале.

Сябитова опубликовала видео, сделанное во время выписки дочери из роддома. В ролике Ксения стоит рядом с мужем Максимом и держит на руках новорожденного.

«С большой радостью сообщаю, что я стала бабушкой во второй раз. У меня родился внук. Спасибо моим любимым детям, Ксении и Максиму, за еще одно сокровище, которое появилось в нашей дружной семье», — подписала видео телеведущая.

При этом имя мальчика она не раскрыла.

Ранее стало известно о рождении внучки у другой ведущей шоу «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой. По данным СМИ, 25-летняя дочь артистки родила дочь Еву в 2025 году.

У Сябитовой двое детей: сын Денис и дочь Ксения. В июле 2022 года сообщалось, что ведущая «Давай поженимся!» стала бабушкой в первый раз, у Ксении родилась дочь Мирослава.