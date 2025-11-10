Дочь Михаила Задорнова выступила с эмоциональным заявлением: "Будь проклят!"

Елена Задорнова почтила память отца — Михаила Задорнова в годовщину со дня смерти. Наследница юмориста, которого не стало 10 ноября 2017 года, выразила свои чувства в стихотворной форме.

© Соцсети

Наследница знаменитости проклинает день, когда не стало отца, и признается в стихах, что скорбеть она не устала.

«Ты был, папуль, мужчиной века! Ноябрь, увы, тебя украл, но подарил мне человека! И он теперь твой даже зять, продлил и нашу он породу. Как говорят, ни дать ни взять, у нас любовь есть, что по роду», — написала Елена.

Дочь юмориста переехала на Мальту после смерти Михаила Задорнова от онкологии в 2017 году. Там девушка вышла замуж за ливанца Али Тартузи, с которым познакомилась в Париже. Пара продолжает жить на Мальте и воспитывает троих детей.