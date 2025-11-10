«Вся жизнь — шоу»: Цымбалюк-Романовская поставила точку в их романе с Шаляпиным

Певец Прохор Шаляпин раскрыл правду о том, что его связывало с вдовой актера Армена Джигарханяна. В интервью Ксении Собчак артист заявил, что с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской никого романа у них и в помине не было. Все эти «отношения» были заранее срежиссированы ими самими. Идею с «романом» Прохор и Виталина предложили редакторам федерального телеканала, которые с радостью ее взяли в работу.

© Соцсети

URA.RU связалось с Виталиной Цымбалюк-Романовской и выясняло, зачем она согласилась на такое шоу на всю страну. Пианистка отметила, что она никогда и не скрывала, что все это было лишь игрой.

«Когда это закончилось, я не скрывала, что это было все ради пиара. У меня тогда был такой период в жизни, когда мне нужно было отвлечься. Прохор прекрасно подошел под этот период. Отношений никаких не было», — пояснила пианистка.

После окончания этой истории их дороги с Прохором разошлись так далеко, что они не поддерживают даже дружеское общение. Певец в беседе с Собчак назвал пианистку доброй и пожалел ее, так как ей пришлось долго ухаживать за больным Джигарханяном. Однако Цымбалюк-Романовская не сильно верит в искренность слов своего «бывшего».

«В жизни Прохора очень много шоу, он такой человек. Наверное, это очень хорошо», — заключила Виталина.

Сейчас «экс-невеста» артиста давно отошла от шоу-бизнеса. Виталина преподает уроки музыки, дает концерты и воспитывает дочь. К слову, отцовство приписывали тому же Прохору, который проговорился, что у него есть ребенок. Однако пианистка в беседе с агентством опровергла это.