Певица Валерия сделала признание о своих комплексах

Певица Валерия в беседе с Teleprogramma.org рассказала, были ли у нее когда-то хоть какие-то комплексы.

Как заметила артистка, в детстве ей в себе много чего не нравилось, но потом она научилась с этим жить, и теперь «неплохо живет».

По словам собеседницы издания, в детстве ей хотелось быть худее, потому что она не была худенькой девочкой, но и «пышкой» тоже. Валерия подчеркнула, что потом сделала упор на спорт.

Певица добавила, что в итоге те, кто сначала занимались спортом, а потом расслабились, выглядят сейчас по-другому.