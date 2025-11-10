Милонов назвал Волочкову глубоко больным человеком
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов назвал балерину Анастасию Волочкову глубоко больным человеком. Его цитирует «Абзац».
Парламентарий призвал не приглашать танцовщицу в различные телешоу ради хайпа на ее состоянии. Он предложил принять законопроект, согласно которому пьяных людей нельзя будет показывать на экранах.
Ранее Волочкова высказалась о современных стандартах женской красоты. Она подчеркнула, что считает себя грандиозной женщиной, которая «сносит людям головы», а своих конкуренток назвала антисексуальными проститутками.