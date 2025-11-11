Стинг в третий раз отменил концерт из-за проблем со здоровьем

Состояние здоровья британского музыканта Стинга вызвало беспокойство со стороны его поклонников. Уже третий раз за этот год певец отменяет свое выступление. Так, Daily Mail сообщает, что артист отказался от концерта в Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, который был запланирован на январь 2026 года.

Заявление об отмене шоу изначально опубликовали представители 74-летнего певца: «Стинг плохо себя чувствует, и по совету врача он вынужден отказаться от выступления. Его концерт в Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood в Голливуде будет перенесен на май 2026 года».

На следующий день представители сообщили об отмене еще одного шоу: «К сожалению, Стинг находится в плохом состоянии, и его врач настоятельно советовал отложить запланированные выступления на 10 и 11 ноября во Флориде». Стинг принес свои извинения за неудобства.

Кроме того, было перенесено выступление в штате Аризона, которое было запланировано на январь 2026 года.

Пользователи Сети отметили, что Стинг, несмотря на свое увлечение ЗОЖем, оказался бессилен перед недугами. Ранее исполнитель баллады «Shape Of My Heart» гордился своим здоровьем и формой, считая, что это заслуга диеты с низким потреблением мяса, молочных продуктов и сахара. Увы, аскетичный рацион не стал панацеей от болезней.