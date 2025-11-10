Врачи запретили Монеточке* выступать

Врачи запретили выступать певице Монеточке (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иностранным агентом) после госпитализации из-за отека Квинке во время концерта в Риге. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Утверждается, что специалисты порекомендовали артистке не выходить на сцену в ближайшие дни, чтобы избежать рецидива. По данным Mash, после срочной госпитализации Гырдымову обследовали и предупредили о возможном повторении реакции в тяжелой форме. Отмечается, что певица не планирует отменять концерты в рамках своего тура, несмотря на запрет медиков.

9 ноября стало известно, что Монеточка была госпитализирована со своего концерта в Риге. Зрители ждали возвращения певицы на сцену на протяжении часа. После этого ее музыканты объявили, что продолжения концерта не будет.

Позже Монеточка вышла на связь и извинилась перед зрителями. Она сообщила, что дышит лучше, но пока «плохо соображает».

* признана Минюстом РФ иностранным агентом.