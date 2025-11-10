Стало известно, кто мог угрожать Долиной убийством

Угрозы убийством в адрес народной артистки РФ Ларисы Долиной могли исходить от кого угодно, в том числе от психически нездоровых людей. Как сообщает News.ru, об этом заявил адвокат Вадим Багатурия.

Эксперт напомнил, что по делу о мошенничестве с недвижимостью Долиной была «широчайшая общественная дискуссия», а потому нельзя исключать самые разные категории подозреваемых.

«Что касается обвиняемых, находящихся под стражей, — ни для кого не секрет, что средства связи в СИЗО есть. Поэтому исключать их из числа подозреваемых тоже нельзя», – добавил Багатурия.

При этом адвокат считает, что оснований считать подобные угрозы реальными нет, из-за чего ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) в этой ситуации неприменима.

Ранее Telegram-канал Shot заявил о возбуждении уголовного дела об угрозе убийством певице и ее представителю. Неизвестные угрожали убить артистку или взорвать ее автомобиль, если она не заберет из полиции заявление об обмане со стороны мошенников.

Позднее стало известно, что возбуждены несколько уголовных дел, по которым проходят четыре фигуранта. При этом пока они приостановлены.