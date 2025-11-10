Дибров продает шикарный дом, где был счастлив с неверной женой

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака.

Поначалу казалось, что расставание прошло мирно, без обид и скандалов. Но выяснилась деталь, которая все меняет. Оказывается, телеведущий намерен отобрать фамилию у бывшей жены, что может негативно сказаться на ее бизнесе. А теперь стало известно, что Дмитрий Дибров решил продать особняк площадью 1200 кв. м.

Дом, расположенный в деревне Лапино в Одинцовском районе, поистине роскошный: гостиная с камином и роялем, две детские, три просторные ванные комнаты, два сауны, пространство с огромным диваном для отдыха, две спальни для взрослых, ботанический сад с солярием, зона с тренажерами для занятий спортом, а также огромное помещение с бассейном и шезлонгами. Цена дома - 570 миллионов рублей, сообщает "КП".

Известно, что строительством коттеджа руководил сам Дмитрий Дибров. Окрыленный любовью и совершенно счастливый ведущий даже виллу назвал в честь любимой женщины - Паулиной. Вряд ли он мог тогда предполагать, что молодая супруга увлечется их соседом, бизнесменом Романом Товстиком, да так, что решит подать на развод.

В окружении шоумена говорят, что несмотря на спокойный и беззаботный вид, Дмитрий Дибров тяжело переживает расставание с женой.