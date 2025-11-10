СМИ: историк моды Васильев погасил свои долги

Telegram-канал «Звездач» сообщил, что историк моды, телеведущий Александр Васильев погасил задолженность на 294 тысячи рублей. Канал утверждает, что счета компании ООО «Лилии Александра Васильева» остаются заблокированными.

Ранее в СМИ появилась информация, что налоговая взыскивает с компании 534 тысячи рублей и 1,3 миллиона рублей. С чем были связаны взыскания, не уточнялось.

Сообщалось, что ООО «Лилии Александра Васильева» занималось коллаборациями с различными производствами. С 2009 года Васильев вел программу «Модный приговор». СМИ писали, что в последние годы он живет во Франции.

В апреле 2024 года шоу вернулось в эфир в измененном формате. Ведущим программы стал Александр Рогов.