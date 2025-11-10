Попытки вернуться в РФ, слухи о разводе и низкие гонорары: жизнь Потапа и Каменских

В 2022 году Потапу (Алексей Потапенко) и его супруге Насте Каменских запретили въезд в Россию на 50 лет. News.ru рассказал, как живут артисты сейчас и правда ли они выступают за копейки в Соединенных Штатах.

Чем сейчас занимаются артисты

Потап и Настя выступают в США в недорогих пабах и небольших ресторанах. Артист организовал шесть концертов, в то время как Каменских – только три. Билеты на мероприятия стоили 65 долларов (около 5,2 тысяч рублей), а за концерт исполнители получают менее 10 тысяч долларов (порядка 812 тысяч рублей).

Отмечается, что в конце октября Каменских выступила в Северной Каролине с праздничной программой, приуроченной к Хеллоуину. Во время концерта певица общалась со зрителями и исполняла песни на русском языке.

Певица в прошлом уже оправдывалась за исполнение песен на русском. Тогда со сцены она заявила, что неважно, какого цвета кожа и на каком языке человек разговаривает, ведь есть только дин язык, который понимают все – «любовь».

За что Потапу и Насте запретили въезд в Россию?

Артисты долгие годы работали в коллективе «Потап и Настя», выступая в России. После начала СВО они выступили против политики Москвы и записали несколько песен в поддержку Украины. После этого дуэту запретили въезд в Россию на 50 лет.

Каменских после этого начала строить карьеру в Колумбии. На Украине она оставаться не пожелала. Многие поклонники просят артистку остановить «неудачные музыкальные эксперименты». Певице при этом прочат возвращение в Россию, где у нее все еще осталось большое число слушателей.

Также сообщалось, что Потап разочаровался в действиях украинских властей и уже ищет возможности для возвращения на российский музыкальный рынок.

Правда ли они развелись?

В феврале 2025 года Потап опровергал, что расставался с Каменских, подчеркнув, что хочет завести еще детей. В интервью журналисту Юрию Дудю* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) он отметил, что супруга солидарна с его желанием родить еще четырех наследников.

