Самые громкие скандалы звезд турецких сериалов

Турецкие сериалы в России давно смотрят как свои: зрители переживают за героев, следят за кумирами в соцсетях и легко ориентируются в их личной жизни. «‎Рамблер» собрал самые громкие истории вокруг звезд турецких сериалов.

Кыванч Татлытуг и Фахрие Эвджен

После исторического сериала «Курт Сеит и Александра», где Кыванч Татлытуг и Фахрие Эвджен играли вместе, турецкая пресса еще долго обсуждала не только сюжет, но и отношения актеров за кадром. По данным издания Habertürk, уже после окончания сериала Татлытуг на встречах с продюсерами якобы говорил, что больше не согласится сниматься с Эвджен в одном проекте.

«Я больше никогда не буду работать с Фахрие. В жизни не встречал настолько капризного человека. И я везде это повторяю, чтобы эти слова дошли до нее»

Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир

Главные звёзды «Зимородка» Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир в какой-то момент стали из экранной пары превратились в реальную — их вместе снимали папарацци в Бодруме, турецкая пресса писала о романе.

Но идиллия продлилась недолго. Осенью 2023 года издания Akdeniz Gercek сообщило: прямо на съемочной площадке в больнице Коч между актерами вспыхнула жесткая ссора. Конфликт разгорелся настолько сильный, что дошел до рукоприкладства, и режиссерам Бурджу Алптекин и Алптекину Бозкурту пришлось вмешиваться и разнимать звезд. Съемки, конечно, пришлось на время остановить.

Бурак Дениз и Нильпери Шахинкая

Самая громкая история в этом списке — конфликт Бурака Дениза и Нильпери Шахинкая. Летом 2022 года на кинофестивале «Золотой кокон» в Адане они оказались в одном отеле. По версии Нильпери, изложенной в ее заявлении в прокуратуру, поздно вечером пьяный Дениз подошел к столику, где она сидела с бойфрендом — художником Эмре Юсуфи — и их другом. Он начал оскорблять компанию, а потом стал угрожать рукоприкладством.

Шахинкая подала в суд. Против Дениза возбудили дело по статьям об умышленном нанесении побоев, оскорблении и нарушении общественного спокойствия — ему грозило до семи лет и двух месяцев тюрьмы, как сообщала «‎Комсомольская правда».

В конце 2023 года суд первой инстанции оправдал актера, заявив, что доказательств вины недостаточно. Позже апелляция подтвердила это решение. В итоге Дениз отделался штрафом.

