Собчак поставила точку в браке Бородиной

В новом выпуске своей программы Ксения Собчак вдруг вспомнила про товарку по шоу "Дом-2" Ксению Бородину и объявила о ее скором разводе. Причем телеблондинка так уверенно сообщила о крахе брака коллеги, будто это решенный вопрос и дело времени.

А разговор начался с того, что Ксения Собчак поинтересовалась у собеседника, популярного певца Прохора Шаляпина, какие ему нравятся женщины. Тот признался, что ему нравится актриса Олеся Иванченко.

"Но Олеся Иванченко занята... Ксюша Бородина скоро разведется. Вот, кстати!.." - заявила Собчак.

Причем она не стала объяснять, откуда у нее информация о скором разводе популярной ведущей. Напомним, что Ксения Бородина и Николай Сердюков в начале лета стали мужем и женой, а 23 июня с размахом отпраздновали это событие. Свадьба прошла в живописной подмосковной усадьбе Villa Michetti.

Телеведущая за вечер сменила три платья, жених переодевался дважды. Для молодых и гостей пели Владимир Пресняков, Иванушки International, Zivert, Akmal’ и Artik & Asti. Поговаривают, что на праздник потратили около десяти миллионов рублей, из них только три миллиона ушло на декор — огромные серебряные сферы. Бородина не скрывает, за свадьбу платила она, и делала все так, как ей хотелось. Но из-за таких слов Ксении ее мужа стали называть альфонсом.