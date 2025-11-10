Тина Канделаки родилась в 1975 году в Тбилиси в семье экономиста и врача. Пойдя по стопам матери, Канделаки сначала поступила на медицинский факультет, но вскоре решила посвятить свою жизнь журналистике.

Окончив Тбилисский государственный университет, она начала работать на радио и телевидении в Грузии. В 1995-м Канделаки переехала в Москву и вместе со Станиславом Садальским сотрудничала с несколькими радиостанциями и телеканалами: «М-радио», «Серебряный дождь», «2×2», «Муз-ТВ», «ТВ-6» и т.д. С 2002 года телеведущая также начала работать на СТС, а через год — вести программу «Самый умный». Телевизионная игра и сама Тина Канделаки дважды становились победителем премии «ТЭФИ».

В 2015 году Канделаки стала генеральным продюсером федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», а в 2022-м возглавила телеканал ТНТ. Помимо карьеры телеведущей и медиаменеджера, она также владеет рестораном грузинской кухни «Тинатин» в Москве и развивает свой бренд косметики AnsaLigy. В 2018 году он был оценен в €1 млн.