Тине Канделаки — 50. Как менялась телеведущая

Газета.Ru
Slide 1 of 27
Генеральный продюсер фильма «Алиса в Стране чудес» Тина Канделаки на премьере картины в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 2025 год
1/22
Генеральный продюсер фильма «Алиса в Стране чудес» Тина Канделаки на премьере картины в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве, 2025 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Тина Канделаки со своим мужем, 2003 год
2/22
Тина Канделаки со своим мужем, 2003 год 
© Olga Khabarova/Global Look Press
Тина Канделаки, 2003 год
3/22
Тина Канделаки, 2003 год 
© Igor Primak/Global Look Press
Брюс Уиллис и телеведущая Тина Канделаки во время презентации мультипликационного фильма «Лесная братва» в кинотеатре «Пушкинский», 2006 год
4/22
Брюс Уиллис и телеведущая Тина Канделаки во время презентации мультипликационного фильма «Лесная братва» в кинотеатре «Пушкинский», 2006 год 
© Михаил Фомичев/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Тина Канделаки и Василий Стрельников во время съемки развлекательного молодежного шоу «Вася ин да хаус» на канале СТС, 2002 год
5/22
Тина Канделаки и Василий Стрельников во время съемки развлекательного молодежного шоу «Вася ин да хаус» на канале СТС, 2002 год 
© Варвара Лозенко/ТАСС
Тина Канделаки на светской вечеринке «Bal des Fleurs» во Владивостоке, 2006 год
6/22
Тина Канделаки на светской вечеринке «Bal des Fleurs» во Владивостоке, 2006 год 
© Виталий Аньков/РИА Новости
Тина Канделаки и продюсер Александр Цекало на церемонии награждения «Человек года GQ», 2004 год
7/22
Тина Канделаки и продюсер Александр Цекало на церемонии награждения «Человек года GQ», 2004 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Тина Канделаки и глава «Альфа-групп» Михаил Фридман на IV Пионерских чтениях журнала «Русский пионер», 2009 год
8/22
Тина Канделаки и глава «Альфа-групп» Михаил Фридман на IV Пионерских чтениях журнала «Русский пионер», 2009 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и телеведущая Тина Канделаки, 2009 год
9/22
Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и телеведущая Тина Канделаки, 2009 год 
© Роман Кульгускин/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Боксер Владимир Кличко и ведущая Тина Канделаки разыгрывают на вечеринке в ресторане «Эстрада» по случаю визита братьев Кличко в Москву, 2003 год
10/22
Боксер Владимир Кличко и ведущая Тина Канделаки разыгрывают на вечеринке в ресторане «Эстрада» по случаю визита братьев Кличко в Москву, 2003 год 
© Марат Абулхатин/ТАСС
Тина Канделаки и Ксения Собчак на вечеринке в ресторане Kinki, 2009 го
11/22
Тина Канделаки и Ксения Собчак на вечеринке в ресторане Kinki, 2009 го 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Тина Канделаки и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) на акции протеста в Москве, 2011 год
12/22
Тина Канделаки и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) на акции протеста в Москве, 2011 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Татьяна Навка и Тина Канделаки готовятся к эфиру в студии телеканала «Матч ТВ», 2015 год
13/22
Татьяна Навка и Тина Канделаки готовятся к эфиру в студии телеканала «Матч ТВ», 2015 год 
© Максим Блинов/РИА Новости
Тина Канделаки, 2017 год
14/22
Тина Канделаки, 2017 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Тина Канделаки с дочерью Меланией Кондрахиной, 2019 год
15/22
Тина Канделаки с дочерью Меланией Кондрахиной, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Тина Канделаки во время интервью в Москве, 2019 год
16/22
Тина Канделаки во время интервью в Москве, 2019 год 
© Максим Блинов/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и Тина Канделаки во время посещения выставки «Современный спорт» в Нижнем Новгороде, 2019 год
17/22
Президент РФ Владимир Путин и Тина Канделаки во время посещения выставки «Современный спорт» в Нижнем Новгороде, 2019 год 
© Михаил Климентьев/РИА Новости
Тина Канделаки, 2021 год
18/22
Тина Канделаки, 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Тина Канделаки во время тренировки
19/22
Тина Канделаки во время тренировки 
© tina_kandelaki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Филипп Киркоров и Тина Канделаки на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве, 2023 год
20/22
Филипп Киркоров и Тина Канделаки на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве, 2023 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Тина Канделаки на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 2024 год
21/22
Тина Канделаки на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре «Россия», 2024 год 
© Сергей Карпухин/ТАСС
Тина Канделаки перед началом церемонии вручения XII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в конгресс-центре Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве, 2025 год
22/22
Тина Канделаки перед началом церемонии вручения XII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в конгресс-центре Центра международной торговли (ЦМТ) в Москве, 2025 год 
© Алексей Майшев/РИА Новости

Тина Канделаки родилась в 1975 году в Тбилиси в семье экономиста и врача. Пойдя по стопам матери, Канделаки сначала поступила на медицинский факультет, но вскоре решила посвятить свою жизнь журналистике.

Окончив Тбилисский государственный университет, она начала работать на радио и телевидении в Грузии. В 1995-м Канделаки переехала в Москву и вместе со Станиславом Садальским сотрудничала с несколькими радиостанциями и телеканалами: «М-радио», «Серебряный дождь», «2×2», «Муз-ТВ», «ТВ-6» и т.д. С 2002 года телеведущая также начала работать на СТС, а через год — вести программу «Самый умный». Телевизионная игра и сама Тина Канделаки дважды становились победителем премии «ТЭФИ».

В 2015 году Канделаки стала генеральным продюсером федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», а в 2022-м возглавила телеканал ТНТ. Помимо карьеры телеведущей и медиаменеджера, она также владеет рестораном грузинской кухни «Тинатин» в Москве и развивает свой бренд косметики AnsaLigy. В 2018 году он был оценен в €1 млн.

«Многие почему-то думают, что я очень строгий руководитель, но я строга только по отношению к себе», — рассказывала Канделаки в одном из интервью.
1