Ким Кардашьян провалила экзамен по юриспруденции

Американская телезвезда Ким Кардашьян сообщила, что в очередной раз провалила экзамен по юриспруденции. В личном блоге она отметила, что «была так близка» к успеху.

© Вечерняя Москва

При этом Кардашьян заявила, что не собирается сдаваться и рано или поздно все-таки сдаст аттестацию. Она также поблагодарила близких и фанатов за поддержку на протяжении ее обучения.

— Шесть лет обучения, и я все еще полна решимости получить лицензию. Никаких обходных путей — только усердная учеба и целеустремленность. Неудачи — это не провал, это топливо. Я была так близка к успешной сдаче экзамена, и это только мотивирует меня еще больше. Вперед! — написала Ким Кардашьян в соцсетях.

