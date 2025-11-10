Скандалы, новый статус и расставание: как живет Валерия Гай Германика

41-летняя Валерия Гай Германика стала бабушкой. News.ru рассказал, что известно о личной жизни режиссера, в каких скандалах она была замечена и что известно о ее внуке.

© Сергей Бобылев/ТАСС

Внук от несовершеннолетней дочки

Недавно Гай Германика организовала праздник по случаю шестилетия своего сына Августа. В своих соцсетях режиссер намекнула на то, что стала бабушкой, опубликовав фото с маленьким ребенком. При этом лицо младенца она закрыла.

По информации СМИ, малыша родила старшая дочь Валерии – 17-летняя Октавия. Об отце ребенка ничего неизвестно.

Личная жизнь

Гай Германика стала матерью впервые в 2008 году, когда родила Октавию. Кто является отцом девушки – до сих пор неизвестно.

«Мне казалось, что страшное — когда умерла моя первая собака. Или когда меня на пяти неделях беременности бросили. Я тогда начала снимать "Все умрут, а я останусь" и осталась совершенно одна. Но сейчас я понимаю, что ничего страшного в этом не было», - говорила режиссер о тяжелом периоде.

После расставания с отцом Октавии Валерия три года жила одна, пока не встретила певца Глеба Самойлова. Во время съемок финальных серий сериала «Школа» она увидела сон, в котором музыкант спросил у нее, как стать готом. После этого режиссер узнала, что после распада «Агаты Кристи» Самойлов создал группу The Matrixx, которая использовала готический стиль. Гай Германика увидела в этом знак и разыскала музыканта. У них завязались отношения и вскоре влюбленные съехались.

СМИ писали, что жизнь пары была непростой. Германика оплачивала обеды, покупала Самойлову одежду, платила за его лечение от алкоголизма и наркомании. Отношения завершились, когда Валерия поняла, что ей не стоит жить с зависимым человеком.

«Пока была с Глебом, потеряла не только дело, деньги, но и доверие людей, с которыми сотрудничала раньше. Было очень сложно. Ну, а потом люди снова вернулись ко мне, увидели, что я очень хочу работать и готова направить всю свою энергию в нужное русло», - признавалась Валерия после расставания.

В июле 2015 года Гай Германика вышла замуж за Вадима Любушкина, спустя несколько месяцев после знакомства. Ее избранник не успел до конца оформить развод со своей первой женой, из-за чего он оказался двоеженцем. Спустя всего четыре месяца режиссер подала на развод, а еще через пять родила дочь Северину.

Новым избранником Валерии стал бизнесмен Денис Молчанов. Они расписались, а предприниматель удочерил Октавию и Северину. Позднее стало известно о рождении совместного сына Августа, однако в 2023 году супруги расстались по неизвестным причинам.

Скандалы

Гай Германика и Диана Арбенина сотрудничали в рамках съемок второго сезона сериала «Обоюдное согласие». Как выяснилось после, у них сложились не самые теплые отношения. Арбенина заявляла, что ни разу не видела режиссера на съемочной площадке, а сам процесс был тяжелым.

Также Арбенина оказалась недовольна, что Валерия предложила ей обнажиться для одной из сцен. Но Арбенина изначально считала это плохой идеей и в итоге отказалась, что в свою очередь сильно удивило Валерию.

«На площадке мы поссорились из-за того, что мои просьбы как режиссера переросли в требования, а Диана не хотела исполнять сцены, которые, по моему мнению, были нужны персонажу», - рассказала Гай Германика.

Также недавно режиссер заявляла, что ее работу убрали из программы Международного конкурса документальных картин «Послание к человеку». Кинематографист заявляла, что получила приглашение от организаторов лично, но через некоторое время ей сообщили, что Алексей учитель снял ее фильм.

«А дальше программный директор документального фестиваля был предельно документален и прост. Ведь самое интересное случается не в кино, а в жизни. То есть то, что даже и подумать нельзя. Методом сократического диалога было выяснено, что Алексей Учитель мой фильм не видел, но зато видел мое выступление на Международной неделе кино, и оно ему не понравилось!», - писала Гай Германика в соцсетях.

Режиссер пыталась обсудить ситуацию с Учителем лично, однако столкнулась с игнорированием с его стороны.