«У нас сплошной эскорт»: Прохор Шаляпин высказался о шоу-бизнесе в России

Прохор Шаляпин честно высказался о российском шоу-бизнесе и заявил, что там все продается. В интервью Ксении Собчак для ее YouTube-шоу певец назвал поведение коллег-артистов, готовых на все ради денег, «экскортом».

По словам артиста, за съемки в выпусках программы Андрея Малахова «Пусть говорят», посвященных его многочисленным громким романам с Ларисой Копенкиной, Анной Калашниковой, Виталиной Цымбалюк-Романовской, ему предлагали 50 - 100 тыс. рублей за эфир. Прохор Шаляпин объяснил, что в российском шоу-бизнесе все продается: знаменитости готовы пойти на любую «грязь», чтобы заработать. При этом певец не осуждает коллег – каждый сам решает, что ему нужно.

«Мне предлагали 10 000 евро, но я не пошел. Ну, если брать наш шоу-бизнес, то у нас сплошной эскорт. Вопрос цены. Все продаются. Иногда до брака. Но мы-то понимаем, что там расчет. И, когда мне говорят, что я что-то пропагандирую, то я ничего не пропагандирую. Наоборот, я говорю, что каждый живет, как хочет. Кто-то с разницей в возрасте, кто-то по расчету. Это личное дело каждого», — заявил Прохор Шаляпин.

