Кто и за что обещал «‎стереть с лица земли» Людмилу Гурченко

28 декабря 1956 года на экраны вышла «Карнавальная ночь» — первая режиссерская работа Эльдара Рязанова. Фильм мгновенно стал самой популярной новогодней комедией страны, а 21-летняя исполнительница главной роли Людмила Гурченко проснулась настоящей звездой. Однако вскоре слава обернулась кошмаром. Почему — читайте в материале «‎Рамблера».

Судьбоносная встреча

Путь Людмилы в кино начинался непросто: на вступительных экзаменах во ВГИК в Гурченко будущую звезду не разглядели. Только когда девушка, дочитав текст, спела, станцевала и села на шпагат, комиссия изменила мнение. Так она стала студенткой мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

До «Карнавальной ночи» Гурченко успела сняться лишь в двух картинах — «Дорога правды» Яна Фрида и «Сердце бьется вновь» Абрама Роома. Тогда еще никто и подумать не мог, что ее первая реплика на экране, сказанная в киноленте крупнейшего представителя советской музыкальной комедии, окажется пророческой:

«Я не за тем сюда пришла, чтобы молчать!»

Тем временем в фильме Рязанова Людмила оказалась почти чудом. На первых пробах ее не утвердили — роль Леночки Крыловой получила Людмила Касьянова. Но однажды на «Мосфильме» Гурченко столкнулась с режиссером Иваном Пырьевым, который тут же привел Людмилу на съемочную площадку и настоял, чтобы именно она сыграла главную роль. Позже актриса скажет:

«Это был господин Случай».

Жесткая цензура

Фильм снимался в особое время — на фоне XX съезда КПСС и начала хрущевской оттепели. В «Карнавальной ночи» Рязанов хотел показать обновленную страну, молодых и жизнерадостных людей, которые не боятся смеяться над бюрократами вроде Огурцова. Политический подтекст был очевиден, но его пришлось смягчить: Пырьев настоял, чтобы картина осталась лирической комедией, а не сатирой на власть.

Но даже в обновленном виде фильм подвергся цензуре. Съемки приостанавливали, сценарий вынесли на обсуждение на совете режиссеров. Комиссия называла его «пошлым» и «надругательством над соцреализмом». Колени Гурченко, которые выглядывали во время танца, сочли «неприличными для комсомолки». А западная музыка и джаз, говорится в интернет-портале о кинематографе Film.ru, лишь усугубили ситуацию. От запрета «Карнавальную ночь» спас величайший режиссер, лауреат пяти Сталинских премий, Михаил Ромм, чье мнение оказалось решающим.

Взлет и падение

После премьеры в декабре 1956 года «Карнавальная ночь» стала главным фильмом года: ее посмотрели более 48 миллионов зрителей. Людмила Гурченко превратилась из простой студентки в кумира миллионов. Мужчины, конечно же, влюблялись в очаровательную Леночку с первого взгляда, а советские женщины копировали ее прическу и наряды. Кстати, именно с Гурченко началась мода на короткие завитые волосы и силуэт New Look — стиль, созданный Кристианом Диором.

Парадоксально, но актриса, на тот момент уже известная на всю страну, все также жила в общежитии, а ее гонорар был смешным и закончился буквально в одночасье. Тогда Гурченко стала выступать с концертами — в том числе неофициальными. На заводах и шахтах — ее знаменитая песня «Пять минут» звучала повсюду.

Эти концерты и стали причиной первого скандала. Фельетонисты «Комсомольской правды» Илья Шатуновский и Борис Панкин публично высмеяли и унизили звезду «Карнавальной ночи». После скандальной публикации актрису начали освистывать на концертах и перестали приглашать в кино.

Последней каплей стал провал «Девушки с гитарой», где Людмила сыграла главную роль. Кинолента была заказана самим министром культуры СССР Николаем Михайловым ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов. И хотя шквал критики был откровенно неоправданным, разгневанный первый секретарь ЦК ВЛКСМ вызвал Гурченко к себе на ковер и сказал:

«С лица земли сотрем! Имени такого не будет!»

Десять лет забвения

Так и произошло. На протяжении следующего десятилетия актрису практически перестали снимать. Ее имя открыто вычеркивали из списков претенденток на кинороли. Чтобы выжить, ей пришлось соглашаться на второстепенные роли в фильмах союзных республик и упорно трудиться на сцене: в Театре-студии киноактера, «Современнике», Госконцерте.

Триумфальное возвращение

Только в начале 1970-х Гурченко удалось вернуться на большой экран. Соцреалистическая мелодрама «Старые стены» Виктора Трегубовича принесла ей долгожданное признание критиков и Государственную премию имени братьев Васильевых. После этого карьера актрисы вновь стремительно пошла вверх: «Соломенная шляпка», «Небесные ласточки», «Мама» — каждую ее роль зрители, в том числе зарубежные, принимали с восторгом.

Режиссеры наперебой приглашали Гурченко в свои картины. Так, звезда «Карнавальной ночи» появилась в фильмах величайших режиссеров СССР: Алексея Германа, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова и Петра Тодоровского. А 1983 году карьера Людмилы достигла главного пика — после съемок в фильме «Вокзал для двоих» она стала настоящим символом эпохи и получила звание народной артистки Советского Союза.

