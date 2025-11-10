«Пишу заявление»: Седоковой угрожают расправой

Певица Анна Седокова заявила, что ей угрожают расправой. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», некая женщина приревновала к артистке своего мужа.

Седокова рассказала, что ей стали приходить сообщения с угрозами и оскорблениями от супруги соседа. Она не обращала на них внимания до тех пор, пока та не вспомнила про покончившего с собой экс-супруга певицы Яниса Тимму.

«В тот момент, когда упомянули моего бывшего мужа, я очень была зла. Никто и никогда не смеет упоминать его имя плохо. Никто и никогда даже не смеет произносить его имя всуе. Мы пришли к выводу, что я пишу заявление, потому что никто не должен такое писать никому», — написала Седокова.

По словам артистки, мужчина однажды заносил ей цветы, и тогда она обменялась с ним номерами. По словам Седоковой, «если с ребенком что-то случится, у нас всегда есть контакт на этаже».

Анна Седокова сообщила о рецидиве болезни

«И ноль жены рядом. Всегда один! Пишет иногда, я из приличия отвечаю. А если у него жена — это же счастье! Я жду извинений от вас и от вашего мужчины», — заявила Седокова.

Артистка также отметила, что не встречается с женатыми. Она призвала женщин разбираться с избранниками самим, а не обрушиваться с критикой на других.