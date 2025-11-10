Певица Чеботина: все ностальгируют по нулевым, потому что было ярко

Газета.Ru

Певица Люся Чеботина нашла объяснение ностальгии по нулевым, которую можно заметить в современных сериалах. Ее цитирует «Пятый канал».

© РИА Новости

Чеботина не скучает по нулевым, когда была ребенком, однако подчеркивает, что тогда Москва «сияла разными красками, брендами, люксовыми автомобилями».

Кроме того, напомнила певица, это была эпоха клубов, а теперь мало ее знакомых ходят в такие заведения.

«Поэтому, мне кажется, все ностальгируют, потому что всем нравится, что это было очень ярко, очень эффектно, но при этом все уже как будто от этого устали», — предполагает она.

