Названы российские звезды, поругавшиеся с родными из-за СВО

Некоторые звездные семьи серьезно рассорились после начала спецоперации и несовпадения политических взглядов. Кто из звезд оказался готов отречься от своих родных, разбиралось издание News.ru.

Машкова пожелала отцу суда в Гааге

Актриса Мария Машкова не поддержала действия России на Украине, поссорившись со своим знаменитым отцом Владимиром Машковым. По словам артистки, разговор с отцом, потребовавшим ее возвращения в Россию, ее просто «шокировал».

«Я его предупредила — в момент этого разговора я приняла решение, ему об этом сказала: «Раз ты публично вышел, раз ты в Лужниках, мне важно, чтобы мои родственники, мои друзья и коллеги на Украине понимали, что я не поддерживаю тебя в этом выборе»», — рассказала Машкова в одном из интервью.

Позднее она стала еще жестче критиковать отца и даже пожелала ему «оказаться на скамье подсудимых трибунала в Гааге». При этом артистка отмечала, что все еще любит своего папу и намерена «как дочь бороться за него».

Максакова отреклась от дочери

Отношения народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой с дочерью, оперной певицей Марией Максаковой* (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), резко ухудшились после того как та вышла замуж за депутата Дениса Вороненкова и переехала на Украину.

После того, как дочь попыталась публично наладить отношения с матерью и привлекла к этому СМИ, актриса написала ей сообщение, которое попало в эфир: «Ты торгуешь своей жизнью, устраивая бесконечные представления. Я не хочу быть участником этого позора».

А в 2023 году Максакова-младшая* оказалась в центре скандала, дав интервью латвийским СМИ. В нем она выразила надежду на то, что Запад поставит Украине дальнобойные ракеты. Минюст РФ внес ее в реестр иностранных агентов.

Гостюхин отказался от сестры и дочери

Актер Владимир Гостюхин отмечал, что после начала спецоперации на Украине у него серьезно испортились отношения с сестрой и внебрачной дочерью.

«Я потерял сестру. Ну как потерял? Она не совсем здорова, возраст уже. Вся эта украинская пропаганда заморочила ей голову, с ней невозможно разговаривать!», — рассказывал он.

При этом, по его словам, ухудшились его отношения и с дочерью Александрой, которая живет в Америке.

«Она приняла американскую сторону», — констатировал актер.

Тарзан поссорился с тещей

Танцор Сергей Глушко (Тарзан) поссорился с мамой своей жены, певицы Наташи Королевой, Людмилой Порывай. Артист поддержал спецоперацию, а его теща приняла решение встать на сторону Украины.

В частности, на концерт Ирины Билык Порывай пришла в наряде в цветах украинского флага. После того, как Глушко открыто высказался в поддержку спецоперации, Порывай отписалась от него в соцсетях.

Конфликт с отцом, тоска по России, обращение к ФСБ: как живет Мария Машкова

Ранее уехавшие из России певцы и актеры признавались в поддержке Вооруженных сил Украины. В частности, солист группы «Би-2» Егор Бортник* (включен в реестр иноагентов), известный как Лева, по секрету признался пранкерам, что если бы у него были деньги, он бы «купил целую партию «Хаймарсов» для Украины, но и сейчас «помогает как может». А участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* (признана в России иноагентом) собрала $7 млн (около 550 млрд рублей) для фонда, поддерживающего украинских военных.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.