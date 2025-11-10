Ссора с Собчак, множество наград и материнство: как живет Тина Канделаки

10 ноября телеведущей Тине Канделаки исполнилось 50 лет. News.ru рассказал, что известно о личной жизни журналистки, ее скандалах и чем она занимается сейчас.

Биография

Канделаки родилась 10 ноября 1975 года в семье экономиста и врача-нарколога. Будущая телезвезда поступила в медицинский институт и после получения диплома врача она могла стать хирургом, однако это не было ее призванием. Убедилась в этом Тина еще на первом курсе, когда ей предложили пройти кастинг на грузинский телеканал. Канделаки не знала грузинского языка, но ее взяли на работу, из-за чего телеведущей пришлось срочно его осваивать.

В результате Тина сменить направление и поступила на факультет журналистики. В 1995 году она переехала в Москву и быстро добилась успеха. Канделаки приглашали на ведущие телеканалы и радиостанции, однако настоящая известность пришла к ней после начала работы на СТС. Сперва телеведущая вела программу детали, а после популярную телеигру «Самый умный». Уже в 2006 году Тина получила «ТЭФИ» за лучшее ведение ток-шоу, с годами получив еще больше наград и премий.

Позднее Канделаки попробовала себя в литературе: она выпустила несколько книг о красоте и уходе за собой. В 2015 году она стала генпродюссером «Матч ТВ», а в 2021 году – заместителем генерального директора «Газпроммедиа», где курировала ТНТ, ТВ-3 и «Пятницу!»

В 2022 году Канделаки полностью посвятила себя «ТНТ», заняв должность исполняющей обязанности директора после ухода Романа Петренко. Она сразу же закрыла несколько проектов, которые считала слишком развлекательными. Свое решение журналистка обосновала низкими рейтингами передач и тем, что сейчас для подобного контента не лучшее время.

Личная жизнь

Тина Канделаки была замужем два раза. С первым супругом, бизнесменом Андреем Кондрахиным, она развелась спустя 11 лет совместной жизни в 2010 году. У пары родилась дочь Мелания и сын Леонтий.

Сейчас Канделаки в браке с медиаменеджером Василием Бровко, который моложе ее на 12 лет. В 2023 году телеведущая стала матерью в третий раз.

Ссора с Собчак

В середине 00-х годов Канделаки дружила с журналисткой Ксенией Собчак, однако со временем их пути разошлись. В одном из интервью телеведущая признавалась, что причиной ссоры стало то, что Собчак обиделась на нее из-за того, что она общалась с ее мужчиной. Сама Канделаки оборвала дружбу после «разочарования» и «потери доверия».

«Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся. Но потом мне приходит СМС по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются. То есть якобы я мучу с Капковым», — вспомнила она.

Ведущие часто публикуют посты в соцсетях, посвященные друг другу. Собчак с иронией комментирует образы коллеги, а Канделаки указывает на несоответствия в ее словах. В частности, она выложила фото ее израильского паспорта и напомнила цитаты, в которых Собчак отрицала наличие гражданства другой страны.

Чем сейчас занимается Канделаки?

Сейчас Канделаки продолжает исполнять обязанности заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа», а также является директором телеканала ТНТ.

В июле СБУ во второй раз с 2022 года объявила Канделаки в розыск. Телеведущей предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сама телеведущая поддерживает спецоперацию, из-за чего сталкивалась с критикой, в том числе от участников шоу «Самый умный». Она в ответ заявляла, что критики стали жертвами информационной войны.