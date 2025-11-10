Лазарев публично высмеял Кудрявцеву в шоу «Аватар»

Сергей Лазарев публично высмеял экс-возлюбленную Леру Кудрявцеву. В эфире премьерного выпуска шоу «Аватар» на НТВ певец подколол телеведущую, положившую глаз на Прохора Шаляпина.

Накануне на НТВ состоялась премьера четвертого сезона шоу «Аватар», в жюри которого оказались Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. В новом выпуске проекта участники выступали в образах героев сказок, мифов и былин. Внимание телеведущей привлек харизматичный Финист — Ясный Сокол, исполнивший хит Клавы Коки «Покинула чат». Артистка призналась, что «поплыла», когда обаятельный участник ей улыбнулся, и готова помочь ему выйти в финал.

«Знаете, на кого он похож? На Прохора Шаляпина. Мимика!» — заявила Лера Кудрявцева.

Тогда Сергей Лазарев решил подколоть бывшую избранницу. Певец вспомнил, что Прохор Шаляпин предпочитает обеспеченных женщин в возрасте, и не смог промолчать.

«Лерку потянуло на Прохора — это уже все, это уже возраст!» — пошутил Сергей Лазарев.

В этот момент к диалогу подключился Тимур Батрутдинов, который отметил: «Главное, чтобы Прохора не потянуло на Леру». Напомним, Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев состояли в отношениях с 2008 по 2012 год. После разрыва артисты остались близкими друзьями и часто видятся на шоу и светских мероприятиях, приглашают друг друга на семейные праздники.

